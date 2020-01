Bolívia corta relações diplomáticas com Cuba

Reprodução Governo boliviano emitiu nota cortando relações com Cuba



O governo interino da Bolívia anunciou nesta sexta-feira, 24, que cortará suas relações diplomáticas com Cuba. Segundo o comunicado publicado no site do Ministério de Relações Exteriores boliviano, estão acontecendo “uma permanente hostilidade e seguidas infrações” por parte do país caribenho.

“O governo cubano, de maneira sistemática, atingiu a relação bilateral baseada no respeito mútuo, nos princípios de ingerência em assuntos internos”, afirmou o ministro das Relações Exteriores boliviano, Yerko Núñez.

Ainda de acordo com o texto, a determinação é uma consequência das “expressões recentes e inadmissíveis” do Ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodriguez Parrilla, além da “permanente hostilidade” do governo de Cuba contra o governo boliviano.

* Com informações da EFE.