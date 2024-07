Bolívia é incorporada formalmente como país membro do Mercosul

O presidente do país, Luis Arce, escreveu no X que a incorporação tem um caráter estratégico porque significa fazer parte de um importante espaço de integração regional e torna o país num eixo articulador na região

AIZAR RALDES/AFP Luis Arce participará na segunda-feira (8) da cúpula do Mercosul no Paraguai



A Bolívia aderiu formalmente ao Mercosul, nesta sexta-feira (5), logo após o presidente do país, Luis Arce, promulgar a lei aprovada pelo Congresso, informou o chefe de Estado em sua conta na rede social X. “Depois de quase sete meses, hoje finalmente recebemos a lei sancionada, e neste mesmo dia a promulgamos imediatamente. A incorporação da Bolívia como país membro do Mercosul tem um caráter estratégico porque significa fazer parte de um importante espaço de integração regional, intercâmbio comercial, fortalecimento produtivo e nos torna um eixo articulador na região”, escreveu Arce.

A norma foi aprovada em 14 de junho pela Câmara de Deputados e sancionada pelo Senado na quarta-feira. Após ser promulgada, a lei entrará em vigor em 30 dias. “É um momento muito histórico para a Bolívia, para os setores produtivos e para os bolivianos que vivem e são parte do Mercosul”, destacou a chanceler boliviana, Celinda Sosa, em declarações à imprensa nesta sexta. “Um sonho que se tornou realidade depois de muitos anos”, que “possamos participar desde bloco, o quinto bloco econômico mais importante do mundo”, destacou a ministra.

Luis Arce participará na segunda-feira (8) da cúpula do Mercosul no Paraguai. Na terça-feira (9), receberá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cidade de Santa Cruz de la Sierra, no leste do país. A cúpula do Mercosul deve finalizar a entrada da Bolívia como membro pleno do bloco, criado em 1991 pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A adesão da Bolívia já havia sido ratificada pelos países membros do Mercosul.

Veja post de Luis Arce no X

El Proyecto de Ley de adhesión al #MERCOSUR lo presentamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 15 de diciembre de 2023. El 14 de junio de 2024 fue aprobado en la Cámara de Diputados y el 3 de julio de 2024 por la Cámara de Senadores. Después de casi 7 meses, finalmente hoy… pic.twitter.com/y8Hf1IQHE0 — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) July 5, 2024

