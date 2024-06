Bolívia transfere militar golpista Zuñiga para prisão de segurança máxima

AIZAR RALDES / AFP O presidente da Bolívia, Luis Arce Catacora, fala à assistência durante uma cerimônia de assinatura de um memorando de entendimento com o presidente do Paraguai em La Paz, em 13 de junho de 2024.



O ex-comandante do Exército Juan José Zuñiga e outros dois militares foram transferidos neste sábado (29) para a prisão de segurança máxima de Chonchocoro, onde cumprirão prisão preventiva pela “tentativa de golpe” na Bolívia contra o governo do presidente Luis Arce. A polícia realizou uma forte operação policial na Força Especial de Combate ao Crime (Felcc), no centro de La Paz, para que o ex-militar Zuñiga fosse retirado das celas com dois guardas. Antes de Zuñiga, foram liberados os outros dois militares detidos, Juan Arnez e Edison Irahola, que também foram enviados para prisão preventiva. Os três foram colocados em viaturas da polícia boliviana e atrás deles havia pelo menos sete outros veículos. O comboio deve chegar ao centro penitenciário de Chonchocoro, a cerca de duas horas do centro de La Paz. Zuñiga e dois outros oficiais militares foram presos preventivamente por seis meses na sexta-feira passada, acusados de realizar uma “tentativa de golpe de Estado”. Os três foram acusados de levante armado e terrorismo. A transferência foi testemunhada pelo ministro do Governo (Interior), Eduardo del Castillo, e outras autoridades governamentais e policiais chegaram ao Felcc.

*Com informações da EFE