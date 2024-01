Bolsas de Nova York batem recordes pelo segundo dia consecutivo

Destaque para a valorização das ações da Apple e a expectativa de novos recordes nos próximos meses

ThomasEE/Wikimedia Commons Entre os destaques do dia, a ação da Apple teve uma valorização de 1,22% após o início da pré-venda do óculos de realidade ampliada Apple Vision Pro



As bolsas de Nova York encerraram o pregão de desta segunda-feira, 22, com ganhos moderados, resultando em recordes de fechamento para os índices Dow Jones e S&P 500 pelo segundo dia consecutivo. O Dow Jones fechou em alta de 0,36%, atingindo a marca inédita de 38.001,81 pontos. Já o S&P 500 registrou um ganho de 0,22%, alcançando também sua máxima histórica de 4.850,43 pontos. O Nasdaq teve um avanço de 0,32%, encerrando o dia com 15.360,29 pontos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre os destaques do dia, a ação da Apple teve uma valorização de 1,22% após o início da pré-venda do óculos de realidade ampliada Apple Vision Pro. Já a Netflix teve um aumento de 0,57% no valor de suas ações, um dia antes da divulgação do balanço corporativo do quarto trimestre. A Intel, que divulgará seus números na quinta-feira, teve um aumento de 0,15%. Por outro lado, a Boeing teve uma desvalorização de 0,04% após reguladores americanos recomendarem que as companhias aéreas inspecionem as portas de saída de emergência das aeronaves 737-900ER. Esse modelo possui o mesmo design de plugue de porta do jato 737 MAX 9 da Alaska Airlines, que esteve envolvido em um incidente no dia 5 de janeiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo