Bolsonaro entra no ranking das pessoas mais influentes do mundo em 2020

Revista Time escolheu o presidente do Brasil na tradicional lista da publicação

Marcos Corrêa/PR Bolsonaro entrou no ranking da Time, que citou alta popularidade do presidente entre a população brasileira



Jair Bolsonaro é uma das pessoas mais influentes do mundo em 2020. O presidente do Brasil foi escolhido pela revista Time para integrar o ranking das 100 personalidades de maior destaque no mundo. Segundo a publicação, Bolsonaro tem aprovação de 37% da população, apesar da crise econômica – no que chamam da “pior recessão em 40 anos” -, queimadas na Amazônia, e mais de 137 mil mortos pela Covid-19. “Mesmo com uma série de alegações de corrupção, e um dos principais índices de mortalidade pelo novo coronavírus no mundo, o político de direita permanece muito popular entre uma parcela considerável do povo brasileiro”, escreve a revista.

A análise feita pela publicação indica que o pagamento de auxílio emergencial para amenizar os efeitos da crise causada pela pandemia é um dos principais motivos para a popularidade de Bolsonaro, que “conseguiu atingir os brasileiros mais pobres”. A Time, porém, ressalta que seus seguidores são “quase como aqueles de um culto”. “Sua base acredita que ele não é capaz de errar”, diz o texto.

Além de Bolsonaro, o influencer brasileiro Felipe Neto, opositor do governo, também entrou no ranking, assim como Donald Trump, Xi Jinping, Joe Biden e mais personalidades.