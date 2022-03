Bombardeio contra sede do governo de Mykolaiv deixa pelo menos sete mortos e mais de 22 feridos

Governador regional informou que metade do prédio ficou destruído; ataque aconteceu enquanto representantes da Rússia e Ucrânia se reuniam em Istambul para discutir cessar-fogo

EFE/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE UKRAINE HANDOUT Foto divulgada pela imprensa do Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia mostra um prédio danificado da administração estadual em Mykolaiv



Em meio a uma rodada de negociações entre os representantes da Rússia e Ucrânia, um bombardeio à sede do governo de Mikolaiv, realizado nesta terça-feira, 29, deixou pelo menos sete mortos e mais de 20 feridos, mas a maioria das pessoas que estavam no local escaparam ilesas, de acordo com as informações compartilhadas no Facebook pelo governador regional, Vitaly Kim. Segundo ele, as equipes de resgate procuravam “oito civis e três soldados” sob os escombros e metade do prédio foi destruído, seu escritório está entre os destroços. “Os russos perceberam que não poderiam tomar Mykolaiv e decidiram me cumprimentar, cumprimentar a todos”, ironizou Kim. Durante a quinta rodada de negociações, os representantes russos concordaram em reduzir “drasticamente” as atividades militares na de Chernihiv e nos arredores de Kiev, capital ucraniana.