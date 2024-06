Bombardeio de Israel contra escola da ONU em Gaza deixa ao menos 37 mortos

Segundo o exército israelense, local servia de base para o grupo islâmico

EFE/EPA/MOHAMMED SABER Palestino inspeciona os danos em um prédio escolar destruído da UNRWA após um ataque aéreo israelense no campo de refugiados de Al Nusairat



Ao menos 37 pessoas morreram nesta quinta-feira (6), segundo fontes médicas, no bombardeio a uma escola da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) na Faixa de Gaza que servia de base para o movimento islamista Hamas, segundo Israel. “Aviões de combate (…) fizeram um ataque preciso contra base do Hamas situada no interior de uma escola da UNRWA na região de Nuseirat”, matando “vários terroristas”, informou o Exército israelense. O porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, declarou posteriormente que “nove terroristas” morreram no ataque contra salas de aula onde, segundo ele, escondiam-se cerca de 30 combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica. O diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmou que as forças israelenses bombardearam, sem aviso prévio a escola, que “abrigava 6.000 deslocados quando foi atacada”. O hospital Mártires de Al Aqsa, na cidade próxima de Deir al Balah, afirmou que recebeu corpos “de 37 mártires”. O Hamas, no poder em Gaza, denunciou um “novo crime” e instou a comunidade internacional a pressionar Israel para pôr fim a “estes massacres brutais”. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o ataque contra a escola constituía “um novo exemplo terrível do preço pago pelos civis (…) que simplesmente tentam sobreviver e se veem forçados a se deslocar em uma espécie de círculo da morte em Gaza para tentar se proteger”, disse seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

*Com informações da AFP