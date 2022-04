Bombardeio deixa ao menos 30 mortos e 100 feridos em estação de trem da cidade ucraniana de Kramatorsk

Rússia nega responsabilidade pelo ataque e diz ser mais uma ‘provocação’ de Kiev contra ela

FADEL SENNA / AFP Kharkiv, no extremo leste da Ucrânia, é a segunda maior cidade do país e uma das mais próximas da Rússia; os ataques a ela são dos mais frequentes na região



Pelo menos 30 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas em um bombardeio contra a estação de trem de Kramatorsk, cidade do leste da Ucrânia, onde centenas de pessoas aguardavam o transporte para deixar a região nesta sexta-feira, 8. “Mais de 30 pessoas morreram, e mais de 100 ficaram feridas, após um disparo de foguetes contra a estação (…) É um ataque deliberado”, afirmou o chefe da empresa ferroviária ucraniana Ukrzaliznytsia, Oleksander Kamyshin, no aplicativo Telegram. Em comunicado, o exército da Rússia negou ter atacado a estação de trem ucraniana e afirmou que se tratava de uma “provocação” de Kiev contra o Kremlin, para criar uma narrativa internacional contra o país. Também nesta semana, a Rússia negou outras situações de guerra com a mesma justificativa, após os ucranianos denunciarem massacres, crimes de guerra e genocídio na cidade de Bucha, próxima à capital Kiev.

As autoridades da Ucrânia, o serviço de inteligência do Reino Unido e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) prevem há dias que as tropas de Vladimir Putin devem intensificar os ataques no leste ucraniano, após sua retirada da região da capital Kiev e reagrupamento. Nesta quinta-feira, 7, líderes da Ucrânia, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky, afirmaram esperar situações mais catastróficas que as encontradas na cidade de Bucha neste semana, pela qual a Rússia vem sendo acusada de crimes de guerra e genocídio.

*Com informações da AFP