Bombardeio do exército sudanês deixa ao menos nove civis mortos em Dafur

Ao menos nove civis morreram nesta segunda-feira (25) e outros 14 ficaram feridos em um bombardeio do Exército do Sudão contra a capital do estado de Darfur do Norte, palco de intensos combates com o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR). “O bombardeio de Al Fasher causou a morte de nove civis e outros 14 ficaram feridos, incluindo menores”, informou o comitê de resistência em um comunicado, afirmando que o ataque destruiu ao menos cinco residências. A nota indicava que o bombardeio “causou perdas entre as Forças de Apoio Rápido” agrupadas nas zonas norte e leste da cidade, sem dar mais detalhes sobre o tipo de danos ou o número de vítimas. Os comitês de resistência são uma rede de cidadãos que fornece assistência aos feridos e contabiliza as vítimas durante o conflito entre o Exército regular e as FAR, que começou em 15 de abril do ano passado e já deixou mais de 13,9 mil mortos, além de provocar a pior crise de deslocamento do mundo.

O ataque desta manhã ocorreu horas após as Forças Armadas sudanesas terem realizado outro bombardeio no norte de Al Fasher, controlada pelo Exército, mas sitiada pelas FAR (Forças de Apoio Rápido) por ser a única capital dos cinco estados de Darfur que não está nas mãos dos paramilitares. Isso ocorre em um momento em que o Exército continua com sua ofensiva contra os paramilitares, especialmente na cidade de Um Durman, vizinha de Cartum, e onde há poucos dias recuperou a sede da Corporação de Rádio e Televisão pública do Sudão, uma das suas grandes vitórias neste conflito.

