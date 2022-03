Bombardeio em Kiev deixa 2 mortos e ao menos seis feridos

Ataques foram feitos a fábrica de aviões Antonov e a um edifício residencial

ARIS MESSINIS / AFP Tropas russas bombardearam dois lugares em Kiev nesta segunda-feira



Dois bombardeios russos em Kiev, capital da Ucrânia, realizado nesta segunda-feira, 14, deixaram duas pessoas mortas, de acordo com a prefeitura da capital ucraniana que também informou que o alvo do ataque era uma fábrica de aviões Antonov. “Fragmentos de mísseis caíram na rodovia no distrito de Kurenivka, o que provocou uma morte e deixou seis feridos”, afirmou a prefeitura. Pela manhã, um ataque a um prédio residencial já havia deixado uma pessoa morta. A fábrica Antonov, que fica no distrito de Sviatochyn, oeste da capital, já tinha sido alvo de ataques russos. No dia 27 de fevereiro, as tropas russas destruíram o único exemplar do avião An-225 “Mriya”, o maior do mundo. O conflito entre Rússia e Ucrânia já chega ao seu 19º dia e representantes dos dois países se reuniram nesta segunda para a quarta rodada de negociações sobre um possível cessar-fogo. As tropas russas começaram a se aproximar da capital ucraniana e começaram a bombardear a região nesta manhã.