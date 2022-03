Bombardeio russo atinge imediações do aeroporto de Lviv, afirma prefeito

Autoridades locais informaram que não há vítimas; governador diz que ataque prova que Rússia está lutando contra civis, e não militares

Reprodução/Twitter/@ChristopherJM bombardeio atingiu a cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia



As imediações do aeroporto de Lviv, no oeste da Ucrânia, foram atingidas por mísseis russos nesta sexta-feira, 18, segundo o prefeito da cidade Andriy Savody. Ele informou que o bombardeio não atingiram uma fábrica de reparo de aviões e que não há vítimas. “Trata-se de um bombardeio contra a cidade de Lviv, um centro humanitário onde há mais de 200.000 deslocados”, disse. O governador regional de Lviv, Maksym Kozytsky afirmou que o ataque mostra que os russos “estão lutando não contra os militares, mas contra a população”.

Pouco antes do bombardeio, o presidente norte-americano Joe Biden e o presidente da China, Xi Jinping, falaram por telefone sobre o conflito na Ucrânia. O líder chinês disse que a guerra “não é do interesse de ninguém”. Antes da conversa, Washington havia indicado que planejava alertar Pequim contra qualquer apoio ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ataques russos também atingiram as cidades de Kiev e Mariupol nesta semana. Pelo menos 220 pessoas morreram na capital ucraniana, sendo 60 civis. Cerca de 1.300 pessoas ainda estão presas sob os escombros de um teatro bombardeado em Mariupol na última quarta-feira.

*Com informações da AFP