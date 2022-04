Bombardeio russo deixa oito mortos no sul da Ucrânia

Informação foi divulgada em comunicado oficial da Procuradoria ucraniana nesta segunda-feira

REUTERS/Alexander Ermochenko Carro queimado em frente a prédios residenciais destruídos durante conflito Ucrânia-Rússia



Oito pessoas morreram e 34 ficaram feridas em novos bombardeios da Rússia no último domingo, 3, nas cidades Mykolaiv e Ochakiv, no sul da Ucrânia, segundo informações da Procuradoria ucraniana nesta segunda-feira, 4. “Após os bombardeios do inimigo, sete moradores de Ochakiv morreram e 20 ficaram feridos. Na cidade de Mykolaiv, uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas, incluindo crianças”, afirmou o órgão em um comunicado oficial. De acordo com as autoridades ucranianas, os disparos das forças russas danificaram casas e infraestruturas civis, assim como veículos. Mykolaiv, com 475 mil habitantes antes da guerra, foi intensamente atacada pelo exército russo em sua tentativa de aproximação de Odessa, o maior porto da Ucrânia. Já o porto de Ochakiv, onde há 15 mil habitantes, no Mar Negro, foi um dos primeiros alvos da invasão russa em 24 de fevereiro e voltou a ser duramente atingido neste domingo.

*Com informações da AFP