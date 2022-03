Bombardeio russo em Kharkiv deixa seis mortos e 15 feridos

Segundo governador regional, novo ataque atingiu agência dos correios localizada ao lado de um ponto de distribuição de ajuda humanitária

Handout / UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE / AFP Cidade vem sendo bombardeada desde o início da invasão russa, no fim de fevereiro



Um novo bombardeio russo na cidade ucraniana de Kharkiv, a segunda maior do país, deixou seis mortos e outros 15 feridos. O ataque aconteceu nesta quinta-feira, 24, 29º dia do conflito entre Rússia e Ucrânia. As informações foram confirmadas por Oleg Siniegubov, governador regional. “De acordo com informações preliminares, seis civis morreram e 15 ficaram feridos e foram hospitalizados”, disse Siniegubov em vídeo publicado no Telegram. O bombardeio, realizado com armas de longo alcance, atingiu uma agência do correio próxima um local em que moradores recebiam ajuda humanitária. Siniegubov classificou o episódio como um novo “crime dos ocupantes russos”. Kharkiv tem quase 1,5 milhão de habitantes e fica a 40 km da fronteira com a Rússia. Desde o início da invasão, a cidade vem sendo alvo de bombardeios que já destruíram centenas de imóveis residenciais segundo as autoridades.

*Com informações da AFP