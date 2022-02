Bombardeios em Kharkiv deixam 11 mortos e dezenas de feridos

‘Por causa desses ataques, ainda em curso, não podemos chamar os serviços de socorro’, escreveu o governador Sinegoubov nas redes sociais

Sergey BOBOK / AFP Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia



A cidade de Kharkiv, segunda maior da Ucrânia, foi bombardeada nesta segunda-feira, 28, por tropas russas que tentam tomar controle sobre a região. Segundo o governador regional, Oleg Sinegoubov, 11 pessoas foram mortas por causa do ataque nos bairros residenciais. “O inimigo russo bombardeia bairros residenciais”, escreveu o governador Sinegoubov nas redes sociais, acrescentando que, “por causa desses bombardeios, ainda em curso, não podemos chamar os serviços de socorro. Atualmente, há 11 mortos e dezenas de feridos”. Sinegoubov também falou que teme que haja mais mortes.

Este já é o quinto dia de invasão desde que as tropas russas entraram no território ucraniano na quinta-feira, 24. Até agora 352 civis morreram, sendo 14 crianças, e há mais de 1,7 mil feridos, incluindo 116 crianças. Representantes da Ucrânia e da Rússia estão reunidos para tentar chegar a um acordo para dar um fim na guerra. Ainda há informações sobre alguma possível resolução, enquanto isso, as cidades da Ucrânia seguem sendo atacadas pelos russos e os países do ocidente impondo sanções contra Vladimir Putin e a elite russa.