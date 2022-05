Bombardeios russos em Kharkiv deixam nove mortos, entre eles um bebê

Família foi atingida enquanto caminhava na rua; outras 19 pessoas ficaram feridas

EFE/EPA/SERGEY KOZLOV Kharkiv está em escombros desde o início da invasão russa



Pelo menos nove pessoas morreram, entre elas um bebê de cinco meses, e outras 19 ficaram feridas nos bombardeios lançados pelo exército russo contra a cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, segundo fontes da autoridade militar regional, citadas pelo portal “Ukrinform”. “Até agora, 19 pessoas ficaram feridas, incluindo um menino de nove anos. E, infelizmente, nove morreram, incluindo um bebê de cinco meses. Era uma família que caminhava do lado de fora. O pai e o bebê morreram, a mãe está no hospital, em estado crítico”, detalhou o chefe da Administração Militar Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov. De acordo com Syniehubov, os ataques foram lançados do norte da região e apenas contra áreas residenciais. “O inimigo está aterrorizando a população civil, o que não foi observado nas últimas semanas devido ao sucesso do Exército ucraniano”, acrescentou. Nesse sentido, a autoridade militar alertou que “ainda é perigoso andar pelas ruas de Kharkiv”.

Syniehubov disse ainda que bombardeios russos foram registrados hoje nos distritos de Derhachiv, Zolochiv e Chuhuiv, e que os tiroteios intensos continuam no norte da região. Por sua parte, o Estado Maior ucraniano informou nesta quinta-feira, 26, o registro de, ao menos, 63 ataques com mísseis e 41 bombardeios aéreos no período de 19 a 26 de maio. A maior parte das ações foi direcionada contra infraestruturas ferroviárias e outros alvos no leste da Ucrânia. Os ataques acontecem em cidades e também em pequenas localidades, o que, segundo o alto comando de Kiev, indica uma nova fase da guerra, que começou em 24 de fevereiro deste ano.

*Com informações da EFE