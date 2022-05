Bono Vox e The Edge, do U2, fazem show surpresa em estação de metrô em Kiev, na Ucrânia

Banda tocou clássicos como ‘Sunday Bloody Sunday’ e ‘With or Without You’, além de uma versão de ‘Stand by Me’, com direito à participação de um soldado ucraniano

Sergei SUPINSKY / AFP Bono e The Edge com soldado ucraniano em show surpresa em estação de metrô em Kiev



O vocalista do U2, Bono Vox, e o guitarrista da banda, The Edge, fizeram um show surpresa neste domingo, 8, em uma estação de metrô em Kiev, na Ucrânia. O cantor irlandês elogiou a luta do país de Volodymyr Zelensky pela “liberdade” diante da invasão promovida pela Rússia e pediu paz. “Rezamos para que em breve desfrutem de um pouco de paz”, afirmou. No perfil oficial da banda no Twitter, Bono e The Edge afirmaram que foram convidados por Zelensky para se apresentarem em Kiev. “Presidente Zelensky nos convidou para tocar em Kiev como uma demonstração de solidariedade com o povo ucraniano e é isso que viemos fazer.” A banda tocou clássicos como “Sunday Bloody Sunday” e “With Or Without You”, além de uma versão de “Stand by Me”, na qual convidou um soldado ucraniano para participar. Bono é mundialmente conhecido por apoiar causas humanitárias e se posicionar diante de conflitos e problemas sociais.

Taras Topoli e o 50% de U2, tocando no metro de Kiev ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/thTMijolvx — Rafa Cuiña (@Rafiklalin) May 8, 2022