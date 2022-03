Boris Johnson é criticado por comparar resistência da Ucrânia em guerra com Brexit

Parlamentares e membros da UE definiram como ‘insanos’ os comentários do primeiro-ministro britânico

Matt Dunham POOL AFP Boris Johnson comparou a coragem dos britânicos com os ucranianos, que vivem uma guerra



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi duramente criticado depois de dizer que o Brexit mostrou que os britânicos compartilhavam o mesmo ‘instinto’ de liberdade que os ucranianos têm demonstrado na invasão da Rússia. A fala veio na conferência do Partido Conservador, em Blackpool, no sábado. “Quando o povo britânico votou a favor do Brexit em números tão grandes, não acredito que tenha sido porque eles eram remotamente hostis aos estrangeiros. É porque eles queriam ser livres para fazer as coisas de maneira diferente e para que este país pudesse se autogovernar”, disse ele. Parlamentares de seu próprio partido foram contra a declaração.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, foi uma das vozes que não compactuaram com o discurso de Johnson: “Boris, suas palavras ofendem os ucranianos, os britânicos e o bom senso”, escreveu ele em sua página no Twitter. O ex-negociador da UE, Guy Verhofstadt, definiu os comentários do britânico como “insanos”. O líder liberal democrata do Reino Unido, Ed Davey, disse que Johnson está “criando divisão desnecessariamente”. “”Comparar um referendo com mulheres e crianças fugindo das bombas de Putin é um insulto a todo ucraniano”, disparou.