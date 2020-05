Boris Johnson pede paciência aos britânicos com lento desconfinamento

EFE/EPA/NEIL HALL O Reino Unido está relaxando as medidas contra o novo coronavírus



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, admitiu neste domingo (17) a frustração sentida pelos britânicos com a lenta desaceleração das medidas de restrição devido à pandemia da Covid-19, mas pediu mais paciência.

Em um artigo publicado hoje no jornal Mail on Sunday, Johnson disse que confia no bom senso população para cumprir as medidas de controle do novo coronavírus.

Desde a última quarta-feira (13), a população da Inglaterra pode sair de casa para fazer exercícios físicos mais de uma vez por dia, além de poder se encontrar ao ar livre com alguém que não pertence ao ambiente familiar, desde que mantenha distância física. No entanto, o governo pediu para que as pessoas que puderem, trabalhem remotamente e não usem o transporte público.

No artigo, Johnson reconheceu que “entende que as pessoas ficarão frustradas com algumas das novas regras”, mas pediu paciência para que o país não arrisque os esforços já feitos para controlar o coronavírus no Reino Unido.

Como parte da lenta diminuição, o governo britânico mudou a mensagem de “fique em casa” para “fique alerta”, algo que causou confusão inicial entre a população.

“Estamos tentando fazer algo que nunca foi feito antes, para tirar o país do confinamento total, de uma maneira que seja segura e não sacrifique seu trabalho árduo”, acrescentou.

“Reconheço que agora estamos pedindo coisas mais complexas do que simplesmente ficar em casa, mas esse é um problema complexo e precisamos confiar no bom senso das pessoas.”

Enquanto isso, o governo relatou uma contribuição de 93 milhões de libras (cerca de R$ 658,7 milhões) para acelerar a abertura de um novo centro que pode produzir uma vacina em larga escala se os cientistas descobrirem uma contra a Covid-19.

*Com EFE