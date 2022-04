Boris Johnson viaja a Kiev de surpresa para se reunir com Zelensky e demonstrar ‘apoio inabalável’

Premiê britânico informou que o Reino Unido está estabelecendo um novo pacote de ajuda financeira e militar à Ucrânia como ‘prova de nosso compromisso com a luta contra a campanha bárbara da Rússia’

Stringer / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky



O primeiro-ministro britânico Boris Johnson viajou de surpresa a Kiev, capital da Ucrânia, para se reunir com o presidente do país, Volodymyr Zelensky. O premiê britânico disse em sua conta no Twitter que a visita ocorreu “em uma demonstração de apoio inabalável ao povo da Ucrânia” e informou que estão estabelecendo um novo pacote de ajuda financeira e militar à Ucrânia como “prova de nosso compromisso com a luta contra a campanha bárbara da Rússia“. Mais cedo, Johnson havia publicado em seu perfil no Twitter que “a Grã-Bretanha e a Alemanha estão horrorizadas com a invasão de Putin e concordaram que ambas devem ir mais longe para ajudar a Ucrânia”.

“O Reino Unido enviará mais armas defensivas para a Ucrânia e trabalhará com parceiros do G7 para atingir todos os pilares da economia russa para garantir que Putin falhe”, completou. A visita do premiê britânico ocorre enquanto a Rússia se prepara para novas ofensivas no leste da Ucrânia e após um forte bombardeio numa estação de trem em Kramatorsk, que estava cheia de civis aguardando uma oportunidade para deixar a região, e que deixou pelo menos 52 mortos, incluindo crianças. Neste sábado, Zelensky subiu o tom e cobrou uma “resposta global dura” após o bombardeio e o classificou como mais um crime de guerra cometido pela Rússia. Todos os esforços mundiais serão direcionados para estabelecer a cada minuto quem fez o quê, quem deu quais ordens, de onde veio o míssil, quem o transportou, quem deu o comando e como esse ataque foi acordado”, afirmou o presidente da Ucrânia.