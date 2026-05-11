Brasil amplia exportações com aberturas de mercado no Peru, Togo e União Euroasiática

Agronegócio brasileiro atinge marca de 609 aberturas de mercado desde o início de 2023

Reprodução/Governo do Estado de São Paulo Aberturas são para exportações de produtos agropecuários



O governo brasileiro anunciou, nesta segunda-feira (11), a conclusão de negociações que abrem as portas para produtos do agronegócio nacional em três frentes: Peru, Togo e União Econômica Euroasiática (UEE). A medida é um esforço entre o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Para a União Econômica Euroasiática, composta por Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia, a abertura foi para grãos secos de destilaria de milho, um subproduto da indústria do etanol, utilizado como ingrediente na alimentação animal. O bloco euroasiático importou mais de US$ 1,4 bilhão em produtos agropecuários brasileiros em 2025, com destaque para café, proteínas animais e fumo

No Peru, reconhecido pela ampla variedade de batatas nativas, a autorização para exportação de pólen da planta abre espaço para a cooperação ligada à pesquisa, ao melhoramento vegetal e à diversificação produtiva. O Peru importou mais de US$ 729 milhões em produtos agropecuários brasileiros em 2025, com destaque para produtos florestais, proteínas animais, itens do complexo soja, cereais, e farinhas e preparações

No Togo, a abertura para equinos vivos destinados à reprodução cria oportunidades em genética animal. Em 2025, o país importou mais de US$ 148 milhões em produtos agropecuários brasileiros, principalmente do complexo sucroalcooleiro, proteínas animais e couro.

O anúncio eleva para 609 o número de aberturas de mercado para o agronegócio desde o início de 2023.

*Com informações do MRE e MAPA