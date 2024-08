Brasil, Colômbia e México assinam comunicado conjunto para exigir divulgação de atas das eleições na Venezuela

Na nota, países pedem, ainda, a solução do impasse eleitoral no país pelas ‘vias institucionais’ e defendem que a soberania popular seja respeitada com ‘apuração imparcial’

EFE/ Ronald Peña R. Presidente Lula conversou de forma remota com os presidentes da Colômbia e México



Na noite desta quinta-feira (1º), os governos do Brasil, Colômbia e México emitiram uma nota em solidariedade ao povo da Venezuela, que no último domingo (28), foram às urnas para definir o novo presidente e, até o momento, tem como eleito Nicolás Maduro. Após reunião virtual entre os representantes dos três países, eles decidiram emitir comunicado. Em nota, os países disseram estar acompanhando todo o processo de escrutínio dos votos e pedem para que as autoridades da Venezuela divulguem o resultado publicamente da votação. “As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados”, disseram em trecho.

No texto, os países também solicitam que os cidadães da Venezuela tenham cautela durante as manifestações e que evitem episódios de violência. “Manter a paz social e proteger vidas humanas devem ser as preocupações prioritárias neste momento”, escreveram.

“Que esta seja uma oportunidade para expressar, novamente, nosso absoluto respeito pela soberania da vontade do povo da Venezuela. Reiteramos nossa disposição para apoiar os esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano”, finalizaram.

O Brasil tem como presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Colômbia é representada por Gustavo Petro e México por Andrés Manuel López Obrador. Os três países são de esquerda, já Nicolás Maduro, representa o chavismo. Ao menos 12 pessoas já morreram durante as manifestações que ocorrem desde o último domingo (28), quando declararam Maduro reeleito com 51,21%. A oposição alega que houve fraude no resultado da votação.