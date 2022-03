Nuvem de areia do deserto do Saara deve atingir o Brasil nos próximos dias

De acordo com um estudo da NASA, as partículas da poeira têm um efeito positivo para a Floresta Amazônica

NASA Goddard / Youtube / Reprodução Nuvem de areai do deserto do Saara se aproxima da costa brasileira



Uma nuvem de areia vindo do deserto do Saara está se aproximando da costa brasileira, segundo a Administração Nacional do Oceanos e Atmosfera dos EUA (NOAA). No domingo, 6, dois satélites registraram partículas navegando próximo ao Oceano Atlântico e se aproximando do Nordeste brasileiro. O fenômeno foi denominado como “nuvem de poeira Godzilla” devido a sua dimensão. Não se tem uma data exata de quando a areia deve chegar ao Brasil, mas, de acordo com as projeções divulgadas pelo Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus da União Europeia (UE), deve ser nos próximos dias e vai atingir o Norte e Nordeste.

Segundo o estudo feito pela Nasa, as partículas da poeira do Saara têm um efeito positivo para a Floresta Amazônica, pois os componentes que existem nelas conseguem suprir muitas espécies da flora e colaborar com a saúde da fauna. Outros países da América do Sul e o Caribe, também vão ser atingidos pela poeira. Essa é uma ocorrência comum, principalmente no fim da primavera e no início do outono no Hemisfério Norte. Quando as nuvens de areia são muito grandes e o vento está favorável, é normal que outras regiões também sejam atingidas, como Américas Central, do Norte e áreas mais ao norte da América do Sul, como é o caso agora.