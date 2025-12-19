Brasil é citado em arquivos secretos do caso Epstein 

Jovem Pan teve acesso aos documento e localizou meções ao Brasil; um arquivo tem 16 páginas, das quais 13 são censuradas,

Reprodução/ Government Exhibit Polícia de Palm Beach, na Flórida, iniciou a investigação contra Epstein em 2005



O Departamento de Justiça dos Estado Unidos divulgou, nesta sexta-feira (19), os arquivos secretos do caso Esptein. A Jovem Pan teve acesso aos documento e localizou menções ao Brasil. Em uma das aparições, em um arquivo de 16 páginas, das quais 13 são censuradas, nas anotações iniciais está escrito: “Foto mostrada – desconhecida para ela”, e também aparecem duas idades, indicando que a pessoa em questão, que teve o nome ocultado, teria ido ao Brasil aos 18 anos e retornado aos Estados Unidos um anos depois.

Já a outra menção, trata-se de um bilhete escrito: Esse é o novo número de celular dela. Por favor, ligar para ela.

O que mais consta no arquivos?

As centenas de arquvios divulgadas nesta pelos EUA contêm centenas de documentos sobre as investigações passadas do caso Jeffrey Epstein. Os arquivos também tem várias imagens, entre elas políticos, estrelas do pop e membros da realeza. Duas das pesonalidades que aparecem em fotos ao lado de Epstein são: Michael Jackson e o ex-presidente Bill Clinton.

Outras imagens mostram mulheres cujos rostos foram ocultados. Parte dos arquivos estão censurados, mas há outros em que é possível analisar. Os arquivos divulgados nesta sexta, exigidos há muito tempo por um público ansioso por saber se associados ricos e poderosos de Epstein tinham conhecimento dos abusos ou participaram deles, atende a um um projeto de lei sansionado em 19 de novembro pelo presidente dos Estados Unidos após pressão política de colegas republicanos.

Caso Epstein

A polícia de Palm Beach, na Flórida, iniciou a investigação contra Epstein em 2005, após a família de uma menina de 14 anos relatar que ela havia sido abusada em sua mansão. O Departamento Federal de Investigação dos EUA (FBI, na sigla em inglês) se juntou ao caso e as autoridades coletaram depoimentos de várias adolescentes que afirmaram ter sido contratadas para realizar massagens sexuais em Epstein.