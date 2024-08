Brasil expulsa embaixadora da Nicarágua em retaliação a Ortega

Relações diplomáticas entre os países já estavam tensas desde que Lula tentou interceder pela libertação do bispo católico Rolando José Álvarez, que enfrentava perseguições

Reprodução/X/ItamaratyGovBr Fulvia Patricia Castro Matus



O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou a decisão de expulsar a embaixadora da Nicarágua, Fulvia Patricia Castro Matus, como resposta à recente expulsão do embaixador brasileiro, Breno de Souza da Costa, pelo governo de Daniel Ortega. As relações diplomáticas entre Brasil e Nicarágua estavam tensas desde que Lula tentou interceder pela libertação de um bispo católico que enfrentava perseguições. A ausência do embaixador brasileiro em um evento que comemorava os 45 anos da Revolução Sandinista gerou descontentamento nas autoridades locais, intensificando a crise diplomática. Lula manifestou sua insatisfação com a rigidez de Ortega, o que levou a um esfriamento nas relações entre os dois líderes. O caso do bispo Rolando José Álvarez, que ficou preso por mais de 500 dias antes de ser expulso da Nicarágua, foi um fator crucial para o distanciamento entre Lula e Ortega.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O presidente brasileiro havia tentado interceder pela libertação do bispo a pedido do Papa Francisco, mas suas tentativas foram ignoradas pelo regime nicaraguense. Essa situação evidenciou a deterioração das relações que antes eram mais próximas. Durante o primeiro mandato de Lula, as interações com a Nicarágua eram mais amigáveis, com esforços para fortalecer os laços entre os países. No entanto, a atual situação demonstra uma mudança significativa na dinâmica entre os dois governos, marcada por desentendimentos e descontentamentos mútuos. A expulsão da embaixadora é um reflexo direto dessa nova realidade nas relações diplomáticas.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA