Pelo 2º dia seguido, Brasil é o país com mais mortes por Covid-19

EFE/Joédson Alves Já em novos casos, os EUA lideraram hoje: foram mais 24.958 contaminações.



Pelo segundo dia seguido, o Brasil foi o país que mais registrou mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas: foram 1.039 óbitos. Comparando com as informações do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o Brasil teve 447 mortes a mais.

Já em novos casos, os EUA lideraram hoje: foram mais 24.958 contaminações. No Brasil, foram 16.324. No total, os contaminados pela Covid-19 nos EUA somam 1.662.414 desde o começo da pandemia, ante 391.222 no Brasil.

Em número total de mortes, o país norte-americano também lidera, são quase 100 mil. O Brasil tem até o momento 24.512 óbitos e é o sexto do mundo no total de óbitos.

* Com informações do Estadão Conteúdo