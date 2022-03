Brasil reitera pedido de cessar-fogo e aponta falha do Conselho de Segurança da ONU

Embaixador do país na organização alertou para a ‘possibilidade de um acidente nuclear’

O embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, discursou em sessão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas nesta sexta-feira, 04, e ressaltou que a instituição reproduz uma “falha” ao convocar reuniões e não avançar em um pedido de cessar-fogo no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo o diplomata, “não importa quantas reuniões públicas convoquemos, um cessar-fogo e o fim de todas as hostilidades ainda permanecem uma solução evasiva”. Isso, ao seu olhar, é uma “falha do Conselho de agir de forma construtiva.”

Ronaldo mostrou preocupação com o possível conflito nuclear entre os países e afirmou que uma catástrofe humanitária “de proporções épicas” poderá ocorrer, caso a guerra escale para outras frentes. “A redução total das ações militares já deveria ter acontecido. As provisões da lei humanitária e internacional devem ser respeitadas completamente. A segurança de milhões de pessoas está em jogo”, argumentou. O governista aproveitou o espaço para afirmar que os envolvidos não devem “inflamar” a retórica do confronto, mas “promover a paz.”