Brasil taxa plástico dos EUA e Canadá em meio a guerra comercial

Aplicação de uma cobrança provisória é válida por seis meses, sobre a importação de resinas de polietileno provenientes; decisão foi tomada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex)

Julita/Pixabay Governo definiu a implementação de tarifas antidumping sobre os EUA uma sobretaxa destinada a evitar práticas de concorrência desleal



Em meio às tensões da guerra comercial envolvendo os Estados Unidos, o Brasil anunciou a aplicação de uma cobrança provisória, válida por seis meses, sobre a importação de resinas de polietileno provenientes dos EUA e do Canadá. A decisão foi tomada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex). Além disso, o governo definiu a implementação de tarifas antidumping — uma sobretaxa destinada a evitar práticas de concorrência desleal — sobre folhas metálicas de aço carbono importadas da China e também sobre fibras de poliéster de quatro países asiáticos: China, Índia, Tailândia e Vietnã. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) destacou que as medidas adotadas não têm relação direta com a disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos, mas sim com a necessidade de proteger a indústria nacional contra práticas desleais de mercado.