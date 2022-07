Brasil tem dois dos 50 melhores restaurantes do mundo; saiba quais são

Casa do Porco, localizado em São Paulo, e Oteque, no Rio de Janeiro, são os primeiros brasileiros a surgirem na lista, entretanto, mais quatro aparecem entre os cem mais recomendados

Reprodução/Instagram/@acasadoporcobar A Casa do Porco, em São Paulo, ocupa a 7ª posição dos melhores restaurantes do mundo



O Brasil tem dois dos 50 melhores restaurantes do mundo. Em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira, 18, em Londres, da influente lista ‘World’s 50 Best Restaurants’, a Casa do Porco, situada em São Paulo e comandada pelo casal Jefferson e Janaína Rueda, ficou com a sétima colocação, e o carioca Oteque, do chef Alberto Landgraf e especializado em frutos do mar, é o segundo representante brasileiro da lista, na 47ª posição. A conquista da sétima posição foi celebrada nas redes sociais do restaurante paulistano. Em sua conta no Instagram, a Casa do Porco escreveu: “Depois de alcançarmos a 17° colocação no ano passado, acabamos de conquistar a 7° posição como Melhor Restaurante do Mundo pelo @theworlds50best! Parabéns para os chefs @janainarueda1, @jeffim_rueda e toda a equipe por mais esta vitória tão incrível, que só nos dá mais motivação para seguir com o nosso propósito!”

Na lista completa, o Brasil aparece em mais quatro posições, sendo três restaurantes de São Paulo e um do Rio: D.O.M , 53ª posição, Evvai, 67ª posição, Lasai, 78º e Maní, 96ª posição. A primeira colocação ficou com o dinamarquês Geranium, do chef Rasmus Kofoed, em Copenhague. Este é o segundo ano consecutivo em que um restaurante dinamarquês recebe o título. No ano passado, o Geranium ficou em segundo lugar, atrás do Noma, que também está na capital dinamarquesa. Inspirado pela natureza, seu chef Rasmus Kofoed ganhou o Bocuse d’Or em 2011 e seu estabelecimento recebeu as primeiras três estrelas Michelin em 2016.

A premiação ‘World’s 50 Best Restaurants’ acontece desde 2002 e os restaurantes são avaliados por 1.080 “especialistas independentes” (cozinheiros, jornalistas especializados, proprietários de restaurantes, “turistas gourmet”, etc.), que pontuam suas experiências nos últimos 18 meses. Distribuídos em 27 regiões do mundo, cada um pode escolher 10 restaurantes, dos quais pelo menos três devem estar fora de sua região geográfica. Neste ano, a premiação deveria ser realizada em Moscou, porém, em decorrência da invasão russa à Ucrânia, foi transferida para Londres. Na classificação final, não havia nenhum restaurante russo, como haviam anunciado os organizadores em março.

Confira os 100 melhores restaurantes

1º – Gerânio (Copenhague – Dinamarca)

2º – Central (Lima – Peru)

3º – Disfrutar (Barcelona – Espanha)

4º – Diverxo (Madri – Espanha)

5º – Pujol (Cidade do México – México)

6º- Asador Etxebarri (Atxondo – Espanha)

7º – A Casa do Porco (São Paulo – Brasil)

8º – Lido 84 (Gardone Riviera – Itália)

9º – Quintonil ( Cidade do México – México)

10º – Le Calandre (Rubano – Itália)

11º – Maido (Lima – Peru)

12 º- Uliassi (Senigallia – Itália)

13º – Steirereck (Viena – Áustria)

14º- Don Julio (Buenos Aires – Argentina)

15 º- Reale (Castel di Sangro – Itália)

16º – Elkano (Getaria – Espanha)

17º- Nobelhart & Schmutzig (Berlim- Alemanha)

18 º- Alchemist (Copenhague – Dinamarca)

19º – Piazza Duomo (Alba – Itália)

20º- Den (Tóquio- Japão)

21º- Mugaritz (San Sebastian – Espanha)

22º- Septime (Paris- Franã)

23º- The Jane (Antwerp – Bélgica)

24º- The Chairman (Hong Kong – China)

25º – Frantzén (Estocolmo – Suécia)

26º- Restaurant Tim Raue (Berlim – Alemanha)

27º- Hof Van Clev( iKruishoutem – Bélgica)

28º- Le Clarence (Paris – França)

29º – St. Hubertus (San Cassiano – Itália)

30° – Florilège (Tóquio – Japão)

31° – Arpège (Paris – França)

32° – Mayta (Lima – Peru)

33° – Atomix (Nova York – Estados Unidos)

34° – Hiša Franko (Kobarid – Eslovênia)

35° – The Clove Club (Londres – Inglaterra)

36° – Odette (Singapura)

37° – Fyn (Cidade do Cabo – África do Sul)

38° – Jordnaer (Copenhaga – Dinamarca)

39° – Sorn (Bangkok – Tailândia)

40° – Schloss Schauenstein (Fürstenau – Alemanha)

41° – La Cime (Osaka – Japão)

42° – Quique Dacosta (Dénia – Espanha)

43° – Baragó (Santiago – Chile)

44° – Le Bernardin (Nova York – Estados Unidos)

45° – Narisawa (Tóquio – Japão)

46° – Belcanto (Lisboa – Portugal)

47° – Oteque (Rio de Janeiro – Brasil)

48° – Leo (Bogotá – Colômbia)

49° – Ikoyi (Londres – Inglaterra)

50° – Single Thread (Healdsburg – Estados Unidos)

51° – Alcalde (Guadalajara – México)

52° – Sud 777 (Cidade do México – México)

53° – D.O.M. (São Paulo – Brasil)

54° Lyle’s (Londres – Inglaterra)

55° – Azurmendi (Larrabezúa – Espanha)

56° – La Colombe (Cidade do Cabo – África do Sul)

57° – Trèsind Studio (Dubai – Emirados Árabes)

58° – Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Paris – França)

59° – Sazenka (Tóquio – Japão)

60° – Rosetta (Cidade do México – México)

61° – La Grenouillère (La Madelaine–sous–Montreuil – França)

62° – Ernst (Berlim – Alemanha)

63° – Chef’s Table at Brooklyn Fare (Nova York – Estados Unidos)

64° – Fu He Hui (Xangai – China)

65° – Le Du (Bangkok – Tailândia)

66° – Sühring (Bangkok – Tailândia)

67° – Evvai (São Paulo – Brasil)

68° – Kjolle (Lima – Peru)

69° – Cosme (Nova York – Estados Unidos)

70° – Zén (Singapura)

71° – Mingles (Seoul – Coreia do Sul)

72° – Atelier Crenn (São Francisco – Estados Unidos)

73° – Kol (Londres – Inglaterra)

74° – Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills – Estados Unidos)

75° – Samrub Samrub Thai (Bangkok – Tailândia)

76° – Neighborhood (Hong Kong – China)

77° – Table by Bruno Verjus (Paris – França)

78° – Lasai (Rio de Janeiro – Brasil)

79° – Estela (Nova York – Estados Unidos)

80° – AM par Alexandre Mazzia (Marselha – França)

81° – Brat (Londres – Inglaterra)

82° – Sézanne (Tóquio – Japão)

83° – El Chato (Bogotá – Colômbia)

84° – Gimlet at Cavendish House (Melbourne – Austrália)

85° – Raan Jay Fai (Bangkok – Tailândia)

86° – Mikla (Istanbul – Turquia)

87° – Orfali Bros Bistro (Dubai – Emirados Árabes)

88° – Mishiguene (Buenos Aires – Argentina)

89° – Máximo Bistrot (Cidade do México – México)

90° – Wolfgat (Paternoster – África do Sul)

91° – Oriole (Chicago – Estados Unidos)

92°- Indian Accent (Nova Deli – Índia)

93° – Hertog Jan at Botanic Sanctuary (Antuérpia – Bélgica)

94° – Burnt Ends (Singapura)

95° – Meta (Singapura)

96° – Maní (São Paulo – Brasil)

97° – Benu (San Francisco – Estados Unidos)

98° – Tantris (Munich – Alemanha)

99° – Flocons de Sel (Megève – França)

100° – Wing (Hong Kong – China)