Brasil vai compor Conselho de Auditores da ONU pela primeira vez na história

Presidente do TCU, Bruno Dantas, vai ocupar órgão das Nações Unidas entre 2024 e 2030 ao lado de representantes da China e da França

Reprodução/Tribunal de Contas da União 'Agradeço o extraordinário trabalho de diplomacia que conduziu o Brasil a ser eleito para integrar o Conselho de Auditores da ONU', disse Dantas nesta sexta



O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, foi eleito nesta sexta-feira, 3, para integrar o Conselho de Auditores das Nações Unidas e representar o Brasil no cargo pela primeira vez em 130 anos de história. A eleição aconteceu na sede da ONU, em Nova Iorque. “Em nome do TCU, agradeço o extraordinário trabalho de diplomacia que conduziu o Brasil a ser eleito para integrar o Conselho de Auditores da ONU. Uma enorme responsabilidade auditar os 40 bilhões de dólares do orçamento da maior instituição multilateral do planeta”, disse o ministro. O Conselho de Auditores da ONU é um órgão independente, composto por três auditores-gerais. Dantas, que terá mandato entre 2024 e 2030, vai substituir o controlador-geral da República do Chile, Jorge Bermúdez.

As outras duas cadeiras são ocupadas pelo auditor-geral da República Popular da China, Hou Kai (mandato 2020-2026); e pelo primeiro-presidente da Corte de Contas da França, Pierre Moscovici (mandato 2022-2028). O Brasil é o 12º maior contribuinte ao orçamento regular da ONU. Entre as responsabilidades do cargo estão: auditar as finanças do organismo internacional, de seus fundos, dos programas e missões de paz, além de fazer recomendações para aprimorar a governança e a gestão dos recursos. “Agora, por meio do TCU, o Brasil vai contribuir para o uso eficaz e adequado dos recursos de mais de 190 países-membros em iniciativas importantes para o mundo. A eleição também reforça o protagonismo que a nação vem assumindo mundialmente nos últimos anos”, citou a assessoria do tribunal.