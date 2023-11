Brasileira é vítima de xenofobia em aeroporto de Portugal: ‘Sua porca, vai para sua terra’

Mulher, que não quis se identificar, disse que vai tomar providências para que casos como esse não voltem a acontecer

Reprodução/Instagram/@gazetabragantina Portuguesa ataca brasileira com insultos xenofóbicos em aeroporto de Portugal



Uma brasileira de 35 anos, que não quis ter a identidade revelada, foi alvo de ataques xenofóbicos em um aeroporto da cidade de Porto, em Portugal, enquanto esperava um voo para Barcelona, onde mora atualmente. A vítima registou o momento em que outra mulher, que se diz portuguesa, começou a ofendê-la. “Sua porca, vai para sua terra. Sou portuguesa de raça, você que é brasileira vai para sua terra”, disse a mulher. Ao site ‘Gazeta Bragantina’, a brasileira contou que o ataque começou após uma mala de uma amiga da portuguesa cair sobre o seu pé na escada rolantes. Diante do ocorrido, ela teria dito “aí, doeu”, o que foi o suficiente para irritar a portuguesa que começou a realizar os ataques.

No vídeo que está circulando na internet, é possível ver a mulher fora de controle falando que a brasileira podia filmar a vontade e postar na internet “Olha aqui minha carinha, pode pôr na internet”, disse. Em resposta, a mulher disse que faria isso mesmo e também divulgaria nos jornais, além de processar a agressora. A brasileira contou que chegou a acionar um segurança do aeroporto, mas que a portuguesa não se intimidou. À ‘Gazeta Bragantina’ a mulher contou que mora na Europa há 7 anos e que essa foi a primeira vez que passou por uma situação como essa, e informou que pretende tomar providências para que casos como esse não voltem a acontecer, não só com ela como com outras pessoas.