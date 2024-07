Brasileira funcionária de presídio em Londres é presa após vídeo de sexo com detento

Mulher já participou de reality sobre sexo e tem perfil no OnlyFans

Reprodução / X @ErikaC8552 Brasileira presa após ser filmada durante sexo com detento é esperada em tribunal nesta segunda-feira



A brasileira Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, foi presa em Londres depois que um vídeo em que mantém relações sexuais com um detento viralizou na internet. Linda é funcionária do presídio HMP Wandsworth, em Londres, mas é bastante conhecida no canal OnlyFans. Ela é casada com o lutador de MMA Nathan Richardson e já participou de um reality show sobre casamento aberto e ménage. O casal, que está junto há nove anos, explora a não-monogamia consensual e já participou de uma orgia com 15 pessoas em um programa da Channel 4. A polícia metropolitana investiga o caso, já que o vídeo foi gravado dentro da cela, filmado por outro detento, que escolheu os ângulos mais picantes – e explícitos – para gravar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com a imprensa britânica, ela foi presa por suspeita de má conduta em cargos públicos no mesmo dia permanece sob custódia, devendo comparecer nesta segunda-feira (1º) ao tribunla. Em entrevista a um jornal inglês, a irmã de Linda condena suas atitudes, destacando a mistura inapropriada entre estilo de vida pessoal e profissional.