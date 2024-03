Brasileira vítima de estupro coletivo e marido recebem indenização do governo indiano

Fernanda e Vicente foram atacados por um grupo de sete homens enquanto acampavam perto de uma estação policial no distrito de Dumka

A brasileira vítima de estupro coletiva na Índia recebeu em conjunto com o marido, um cheque no valor de um milhão de rúpias (cerca de R$ 60 mil) como indenização. A entrega ocorreu nesta segunda-feira, 4, na casa de segurança onde o casal foi transferido após o ataque ocorrido na última sexta-feira, 1º, no distrito de Dumka, no Estado oriental de Jharkhand. Fernanda e Vicente foram tacados por um grupo de sete homens enquanto acampavam perto de uma estação policial. Três suspeitos foram detidos até o momento, mas a polícia afirma ter identificado todos os envolvidos no crime. “Estamos realizando investigação exaustiva e tentaremos garantir um julgamento rápido e uma condenação”, disse Anjaneyulu Dodde, comissário adjunto do distrito de Dumka.

A lei indiana prevê penas severas para casos de estupro, com possibilidade de prisão perpétua para estupros coletivos. Os dois viajantes planejam deixar a Índia em breve e seguir para o Nepal antes de retornarem à Espanha. Em vídeos publicados em seu canal de viagens, os turistas agradeceu o apoio recebido. Como o site da Jovem Pan mostrou, a turista espanhola de origem brasileira foi levada ao hospital após o ataque, onde recebeu atendimento. As autoridades abriram uma investigação para apurar o caso. Em 2022, a Índia registrou uma média de 90 estupros diários, de acordo com dados do escritório nacional de registros criminais, porém muitos casos não são denunciados devido ao estigma enfrentado pelas vítimas e à falta de confiança no sistema policial.

