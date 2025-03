Brasileiras investigadas por envolvimento em atos do 8 de Janeiro são presas nos EUA

Mulheres são Raquel de Souza Lopes, Michely Paiva Alves, Rosana Maciel Gomes e Cristiane da Silva, todas enfrentando sérias acusações no Brasil

Reprodução Raquel de Souza Lopes, Michely Paiva Alves, Rosana Maciel Gomes e Cristiane da Silva



Quatro brasileiras, que estão sendo investigadas por envolvimento em atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro, foram presas nos Estados Unidos após tentarem entrar ilegalmente no país em busca de asilo durante a administração de Donald Trump. Atualmente, elas se encontram detidas no Texas, aguardando o processo de deportação. As mulheres são Raquel de Souza Lopes, Michely Paiva Alves, Rosana Maciel Gomes e Cristiane da Silva, todas enfrentando sérias acusações no Brasil. Raquel, de 52 anos, foi a primeira a cruzar a fronteira de forma ilegal, fazendo isso em 12 de janeiro, e foi detida no mesmo dia. Ela é acusada de vandalizar o Palácio do Planalto e já recebeu uma condenação de 17 anos de prisão. As outras três mulheres, por sua vez, entraram nos Estados Unidos em 21 de janeiro e também foram presas no mesmo dia em que chegaram.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Rosana, de 51 anos, foi condenada a 14 anos de prisão por sua participação nos atos, enquanto Michely, de 38 anos, possui um mandado de prisão em aberto devido à sua suposta organização de protestos. Cristiane, a mais jovem do grupo, com 33 anos, foi condenada a um ano de prisão por incitar os atos considerados golpistas. A política de imigração implementada por Trump é bastante severa, e ele já deportou mais de duzentos venezuelanos recentemente. A situação das brasileiras detidas reflete a complexidade das questões de imigração e as consequências legais que enfrentam tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA