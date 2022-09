Brasileiro aponta arma para vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner e é preso

Cristina atendia apoiadores em frente à sua casa, na Recoleta, quando a confusão aconteceu

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Fernando apontou a arma no rosto de Cristina, que se abaixou



O brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, que reside na Argentina, foi preso nesta quinta-feira, 1º, depois de apontar uma arma para o rosto da vice-presidente do país, Cristina Kirchner quando ela dava autógrafos a apoiadores em frente à sua casa, na Recoleta. Segundo o ministro da Segurança argentino, Aníbal Fernández, tem antecedentes criminais. Em março de 2021 foi processado por contravenção e porte de arma não convencional no bairro La Paternal, onde mora. Ele usava uma faca e disse ser para sua proteção pessoal. O governo ainda divulgou que o brasileiro de de 35 anos é registrado na área comercial de ‘transporte automóvel não regular urbano e suburbano’. Em um vídeo nas redes sociais é possível ver a hora em que Fernando aponta a arma e Cristina se abaixa. A arma cai no chão e diversos seguranças saem correndo em direção à vice-presidente. Os apoiadores se voltaram contra o brasileiro. “Agora a situação tem que ser analisada pelo nosso pessoal científico para avaliar os vestígios e a capacidade e disposição que tinha essa pessoa”, declarou o ministro à emissora C5N, que capturou o momento.

Assista ao vídeo: