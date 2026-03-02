Jovem Pan > Notícias > Mundo > Brasileiro com antecedentes criminais pelo ICE nos EUA

Brasileiro com antecedentes criminais pelo ICE nos EUA

  • 02/03/2026 23h19
Reprodução/ERO Boston/ X Thiago Coelho dos Santos

O brasileiro Thiago Coelho dos Santos foi preso pelo ICE de Boston, nos Estados Unidos (EUA), no último sábado (27).

Segundo o ICE Boston, o homem é um imigrante ilegal com antecedentes criminais. “O histórico criminal inclui acusações de posse de material de abuso sexual infantil, posse de imagens obscenas de abuso sexual infantil e atentado ao pudor contra uma vítima menor de 14 anos”, escreveu.

Em uma série de posts sobre imigrantes que foram apreendidos pelo ICE, ele ainda afirmaram que “continuarão priorizando a segurança pública, removendo estrangeiros criminosos que cometem atos tão vis e perturbadores contra os membros mais inocentes de nossas comunidades”.

ICE

A ação do ICE tem gerado críticas de políticos democratas, organizações de direitos humanos e especialistas há algum tempo. O historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Francisco Carlos Teixeira da Silva avalia que o ICE sob Trump tem se transformado em uma polícia política.

O ICE é a Gestapo [polícia secreta da Alemanha nazista] de Trump. Seu alvo é o ‘outro conveniente’, o indígena, o negro e o pardo, que não fala inglês”, comentou o especialista.

A organização não governamental Represent Us, dos EUA, avalia que a agência atua com poucos controles, na comparação com outras agências.

O ICE é obrigado a seguir a Constituição dos EUA e a lei federal. No entanto, quando a agência foi criada após o 11 de setembro, recebeu autoridades únicas e ampla liberdade para aplicar as leis de imigração e apoiar os esforços antiterroristas do FBI com menos transparência e menos salvaguardas do que outras agências de aplicação da lei”, disse a organização que se apresenta como “não partidária”.

*Com informações da Agência Brasil

