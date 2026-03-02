Brasileiro com antecedentes criminais pelo ICE nos EUA

Segundo o ICE Boston, o homem é um imigrante ilegal com acusações como: ‘posse de material de abuso sexual infantil, posse de imagens obscenas de abuso sexual infantil e atentado ao pudor contra uma vítima menor de 14 anos’

Reprodução/ERO Boston/ X

O brasileiro Thiago Coelho dos Santos foi preso pelo ICE de Boston, nos Estados Unidos (EUA), no último sábado (27).

Segundo o ICE Boston, o homem é um imigrante ilegal com antecedentes criminais. “O histórico criminal inclui acusações de posse de material de abuso sexual infantil, posse de imagens obscenas de abuso sexual infantil e atentado ao pudor contra uma vítima menor de 14 anos”, escreveu.

Em uma série de posts sobre imigrantes que foram apreendidos pelo ICE, ele ainda afirmaram que “continuarão priorizando a segurança pública, removendo estrangeiros criminosos que cometem atos tão vis e perturbadores contra os membros mais inocentes de nossas comunidades”.

On Feb. 27, ICE Boston arrested Thiago Coelho Dos Santos, a criminal illegal alien from Brazil. Dos Santos’ criminal history includes charges for poss. of child sexual abuse material, poss. of obscene child sexual abuse images, and indecent assault and battery on a child under 14 pic.twitter.com/CMMi17JJxU — ICE Boston (@EROBoston) March 2, 2026

ICE

A ação do ICE tem gerado críticas de políticos democratas, organizações de direitos humanos e especialistas há algum tempo. O historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Francisco Carlos Teixeira da Silva avalia que o ICE sob Trump tem se transformado em uma polícia política.

“O ICE é a Gestapo [polícia secreta da Alemanha nazista] de Trump. Seu alvo é o ‘outro conveniente’, o indígena, o negro e o pardo, que não fala inglês”, comentou o especialista.

A organização não governamental Represent Us, dos EUA, avalia que a agência atua com poucos controles, na comparação com outras agências.

“O ICE é obrigado a seguir a Constituição dos EUA e a lei federal. No entanto, quando a agência foi criada após o 11 de setembro, recebeu autoridades únicas e ampla liberdade para aplicar as leis de imigração e apoiar os esforços antiterroristas do FBI com menos transparência e menos salvaguardas do que outras agências de aplicação da lei”, disse a organização que se apresenta como “não partidária”.

*Com informações da Agência Brasil