Reprodução Casal foi atacado em frente a residência em Shizuoca, sudoeste de Tóquio.



Um brasileiro morreu ao ser esfaqueado em Kikugawa, região a sudoeste de Tóquio, no Japão, e sua esposa ficou ferida, após o ataque de um homem ainda não identificado. As informações são da TV local Asahi.

Segundo a imprensa local, se trata do casal Marcos de Souza, 44 anos, e Marie Kristiani, 43 anos.

Segundo a polícia, o casal foi atacado em frente a sua residência. O agressor estava com o rosto coberto, e escapou. Marcos ficou gravemente ferido no tronco, e teve a morte confirmada ao chegar no hospital. Marie não corre risco de morte.

* Com informações da EFE