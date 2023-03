Brasileiro é preso após invadir consulado em Buenos Aires e ameaçar funcionários

Cônsul brasileiro Denis Fontes de Souza Pinto classificou o episódio como “um triste caso de surto psicótico”

Marcelo Camargo/Agência Brasil Homem, de 42 anos, exigia passaporte para "fugir"



Um brasileiro, de 42 anos, foi preso nesta segunda-feira, 20, após invadir o Consulado do Brasil em Buenos Aires e ameaçar funcionários. De acordo com autoridades, o homem exigia um passaporte para “fugir”. Em entrevista à RFI, o cônsul brasileiro em Buenos Aires, Denis Fontes de Souza Pinto, classificou o episódio como “um triste caso de surto psicótico”. “O brasileiro disse que se tratava de um caso urgente. Por isso, deixaram que ele subisse ao Consulado. É um andarilho em situação de rua, mas tinha uma aparência normal. Não tinha os documentos necessários para a emissão de um passaporte. Quando ouviu uma negativa, entrou em transe. Uma coisa impressionante. Ficou muito agressivo. Foi um triste caso de surto psicótico”, contou. O brasileiro entrou no consulado por volta das 11 horas e exigiu um passaporte, alegando que “precisava fugir para outro país por estar sendo perseguido no Brasil”. O brasileiro tinha carteira de identidade. No entanto, ele não tinha documentos necessários para a emissão de um passaporte, além de dinheiro para cobrir os gastos do documento. “A história não fazia sentido. No começo, ele dizia que era americano, depois italiano. Não era nada disso. É brasileiro. Fora de si, ameaçou ‘quebrar a cara’ do funcionário. O nosso medo era que ele quebrasse o vidro que separa o público dos funcionários. Não podemos afirmar que o que ele dizia corresponde à realidade. A Polícia mesmo nos disse isso”, comentou o cônsul.