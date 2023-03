Brasileiro que luta na Ucrânia é gravemente ferido na cabeça e não se lembra do que aconteceu

David Moura está com uma lesão neurológica; Clara Magalhães, idealizadora do grupo de voluntários Frente Brazucra, está em busca de profissionais de fonoaudiológica para ajudar na recuperação do homem

David Moura, um brasileiro que luta na Ucrânia contra a invasão russa, foi gravemente ferido na cabeça e está hospitalizado com problemas de fala. A informação foi compartilhada pelo Frente Brazucra, um grupo de voluntários que desde o começo do conflito ajudam quem precisava, principalmente os brasileiros. “Nesta semana, um militar ucraniano enviou uma mensagem dizendo que um brasileiro ferido precisava de ajuda, pois eles não conseguem se comunicar. Fizemos uma chamada de vídeo e ele nos pediu para visitá-lo!”, escreveu o grupo no Instagram. “David Moura está se recuperando lentamente de uma grave lesão sofrida num ataque no leste Ucraniano. Os ucranianos cuidam muito bem dele, mas ele vai precisar da ajuda de profissionais brasileiros! Se alguém trabalhar com fono, manda uma DM!”, acrescentou. Segundo a ‘BBC News Brasil’, Clara Magalhães, a idealizadora do Frente Brazucra explicou que o homem aparenta estar bem, contudo, ele sofreu uma lesão neurológica e não se lembra do que aconteceu, apensa recorda que estava e uma missão com o Exército ucraniano em Kupiansk. Nos comentários da publicação compartilhada nas redes sociais, o grupo informou que a família de David e o consulado estão cientes sobre o ocorrido. Conforme solicitado por Clara, alguns profissionais de fonoaudiologia se dispuseram em ajudar na recuperação de Moura. Em junho do ano passado, o brasileiro André Hack Bahi, de 43 anos, que também lutava na Ucrânia, foi morto em um bombardeio russa. Na ocasião, em nota enviada à Jovem Pan, o Itamaraty informou que prestou apoio para as família e reafirmou que continua a desaconselhar o deslocamento de brasileiros à Ucrânia enquanto não houver condições enquanto não houver condições de segurança suficientes no país.

