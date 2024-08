Brasileiro que viralizou ao dançar Ariana Grande em cima de ônibus no Carnaval cai de iate e morre na Rússia

Segundo a imprensa russa, o brasileiro estava em um clube à beira-mar, aguardando um passeio de iate, quando começou a discutir com um rapaz russo; ainda não se sabe o motivo da briga

Reprodução/RedesSociais Jonathan Oliveira, de 23 anos, ficou conhecido por dançar Ariana Grande em cima do ônibus no Carnaval de São Paulo



O modelo brasileiro Jonathan Oliveira, de 23 anos, que ficou conhecido por dançar Break Free, de Ariana Grande, em cima de um ônibus no Carnaval em São Paulo, morreu na terça-feira (20), na Rússia, após cair de um iate no mar em São Petersburgo. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. Oliveira ganhou fama durante o carnaval de 2017. Segundo a imprensa russa, o brasileiro estava em um clube à beira-mar, aguardando um passeio de iate, quando começou a discutir com um rapaz russo – não se sabe o motivo da briga. A embarcação, onde também estava o russo, começou a navegar. Minutos depois, quando o iate já estava distante da costa, Oliveira caiu no mar e se afogou. Testemunhas disseram que o brasileiro não sabia nadar.

Nas redes sociais, a família de Oliveira lamentou a morte e se despediu dele. “A minha vontade é de partir junto. Obrigada a todos que realmente gostavam do meu filho”, escreveu Raquel Gonçalves, mãe do modelo. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso “por meio da Embaixada do Brasil em Moscou”, está em contato com as autoridades russas e também está à disposição dos familiares para prestar a assistência aos envolvidos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo