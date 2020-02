Consulado em Milão monitora impacto da epidemia do coronavírus entre brasileiros

EFE/EPA/ANDREA FASANI O coronavírus tem se espalhado rapidamente na Itália



O Consulado-Geral do Brasil em Milão, Itália, está em contato com as associações de brasileiros para monitorar o impacto da epidemia do novo coronavírus entre a comunidade brasileira nas áreas afetadas.

“O Consulado-Geral do Brasil em Milão continua a acompanhar com atenção os desdobramentos relativos à epidemia do Covid-19 (Coronavírus) no Norte da Itália”, diz em nota. A Itália já registrou ao menos 219 casos de coronavírus e sete mortes, segundo os últimos relatos.

Diante da situação, o governo italiano colocou no domingo (23) ao menos 11 cidades no norte do país sob quarentena numa tentativa de conter a propagação do vírus.

Em nota publicada nesta segunda-feira (24), o Consulado-Geral do Brasil em Milão afirmou que recomenda a observação “estrita e o seguimento” das medidas que estão sendo adotadas pelas autoridades italianas.

Ainda no domingo, a representação brasileira no país recomendou aos moradores que evitem deslocamentos não essenciais às regiões atingidas pela epidemia do novo coronavírus, principalmente as províncias de Lodi e Milão.

Ex-deputada do parlamento italiano, a advogada ítalo-brasileira Renata Bueno estava na Itália até a quarta-feira (19), quando deixou o país para passar a semana no Brasil. “Estava tudo sob controle. Eu estava em Roma nesses dias e não havia nenhum grande alarme. Então, em menos de 48 horas, explodiu”, disse. “Meu marido está em Puglia (região no sul da Itália). Ele estava indo para assistir a um jogo de futebol que foi cancelado”, relatou.

Renata Bueno disse que o Departamento de Proteção Civil tem atuado para orientar a população e divulgar informações. “Todos os órgãos públicos estão fechados, mas Milão ainda não está isolada porque é muito difícil conseguir fazer isso na cidade”, afirmou. “O mais complicado é que não sabem de onde veio [o início da doença no país]”, disse.

*Com Estadão Conteúdo