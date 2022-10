Brasileiros enfrentam filas quilométricas para conseguir votar no exterior

Tempo de espera chegou a ser de quatro horas; cerca de 700 mil pessoas votaram em outro país, um aumento de 39,21% em relação a 2018

Reprodução/Twitter/@J_LIVRES Brasileiros fazem filas quilométricas para votar no exterior



Não é só no Brasil que as longas filas têm sido registradas neste domingo, 2, para as eleições 2022. No exterior, os brasileiros também enfrentaram dificuldades e um grande tempo de espera para votar para presidente da República. Neste ano, estima-se que cerca de 700 mil pessoas vão votar de outro país, o que representa um aumento de 39,21% em relação a 2018, quando ocorreram as últimas Eleições Gerais. Na França, onde apenas um local foi disponibilizado para poder votar, os brasileiros esperaram cerca de quatro horas debaixo de chuva e frio, segundo a Rádio França Internacional. Neste ano, o número de eleitores em Paris é foi de 22.629, o que representa um aumento de 100% em relação a 2018. Em Portugal, a polícia precisou reforçar a segurança devido ao grande número de pessoas que compareceram para a votação. Em Lisboa, cidade com o maior número de eleitores brasileiros fora do país, houve filas, algumas por horas, para votar no primeiro turno da eleição presidencial mais polarizada do Brasil em décadas.

Quase 81 mil brasileiros em Portugal estão registrados para votar, com mais da metade indo às urnas em Lisboa. O alto comparecimento levou as autoridades brasileiras a manterem os locais de votação de Lisboa abertos até 20h em vez de 17h como inicialmente planejado. Longas filas também foram relatadas em outras cidades europeias, incluindo Londres e Paris. A mesma demora também foi registrada na Alemanha. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver centenas de pessoas em frente à embaixada, localizada em Berlim, para realizar seu direito de cidadão. O mesmo aconteceu na Argentina, o maior colégio eleitoral brasileiro na América Latina. Nas redes sociais, os internautas chegaram a informar que a fila estava dando volta em quatro quarteirões e um tempo de espera de duas horas. Os países com o maior número de votantes brasileiros são os Estados Unidos, Portugal, Japão, Itália e Alemanha. Os eleitores brasileiros podem votar em 181 cidades estrangeiras.

Berlin – Alemanha.

Votação hoje 02 de outubro de 2022

Embaixada do Brasil em Berlin. Muita gente votando. Numero bem Superior as ultimas eleicoes. Muita gente de vermelho.

repost @LucimarObservatóriodasMetropoles pic.twitter.com/5XBNLCtHnX — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) October 2, 2022

🗳️BOLETIM DA URNA:

📍Buenos Aires, Argentina

Fila gigante para votar em Buenos Aires

📷Foto de: @tentetenteeu pic.twitter.com/37V9V4V5Es — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) October 2, 2022

*Com informações da Reuters