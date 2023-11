Brasileiros na Faixa de Gaza são excluídos da sexta lista de estrangeiros autorizados a deixar a região

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, havia anunciado que o retorno ao Brasil ocorreria até esta quarta-feira; nova relação é composta por cidadãos da Ucrânia, Filipinas, Estados Unidos, Alemanha, Romênia e Canadá

Arquivo Pessoal Grupo de brasileiros que está em Gaza e aguarda a liberação para cruzar a fronteira com o Egito



Os brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza foram excluídos da sexta lista de estrangeiros autorizados a deixar a região. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, havia anunciado que o retorno ao Brasil ocorreria até esta quarta-feira, 8. No entanto, o grupo de 34 pessoas, composto por brasileiros e seus familiares, não foi incluído na lista de 601 nomes de seis nacionalidades diferentes que terão permissão para cruzar a fronteira de Rafah em direção ao Egito. A informação foi confirmada pelo embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas. A nova relação de estrangeiros autorizados a deixar Gaza é composta por cidadãos da Ucrânia (228 pessoas), Filipinas (107), Estados Unidos (100), Alemanha (75), Romênia (51) e Canadá (40). O Itamaraty agora prefere não dar nenhuma previsão sobre o resgate do grupo.

O governo brasileiro havia expressado confiança de que os brasileiros seriam contemplados com a autorização para passagem por Rafah, conforme comunicado oficial emitido pelo Ministério das Relações Exteriores em 1º de novembro. O Itamaraty afirmou que os nomes dos brasileiros foram informados às chancelarias egípcia e israelense, bem como às autoridades responsáveis na Faixa de Gaza desde o dia 9 de outubro. O Brasil tem mantido contato constante com as autoridades locais para garantir a retirada dos seus nacionais que se encontram na zona de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Atualmente, os brasileiros e seus familiares próximos estão abrigados nas proximidades da fronteira com o Egito, nas cidades de Khan Younis e Rafah.