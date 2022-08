Brasileiros vão precisar de visto físico para entrar no México a partir de 18 de agosto

Decisão é uma forma de tentar frear a imigração ilegal para os Estados Unidos; medida quebra acordo de 20 anos entre os países

Pixabay/ZENITH LR México impõem visto para brasileiros como foram de frear imigração ilegal para os Estados Unidos



A partir de 18 de agosto, os brasileiros vão precisar de visto físico para entrar no México, publicou o Diário Oficial da federação do México nesta quinta-feira, 3. “A partir da entrada em vigor deste Acordo, os nacionais da República Federativa do Brasil que pretendem ingressas no território nacional como Visitantes sem autorização para exercer atividade remunerada, deverão solicitar à autoridade consular mexicana o visto correspondente”, informa o comunicado. A decisão quebra um acordo de 20 anos entre os países, que não exigia a apresentação de visto para o trânsito de viajantes entre os dois países, e anula a decisão de dezembro de 2021 em que solicitava apenas o visto eletrônico para quem estava de viagem ao país mexicano. Segundo o governo mexicano, “a medida não proíbe a entrada de brasileiros como visitantes sem permissão para realizar atividades não remuneradas, mas agora eles terão que buscar o visto no consulado mexicano, como fazem atualmente os brasileiros que pretendem entrar por terra ou mar”. Essa decisão é uma forma de frear a entrada de visitante que querem imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. Só na última semana de julho, 183 brasileiros foram apreendidos tentando entrar de forma ilegal em solo americano através do México. Estão isentos dessa decisão pessoas que tenham visto válido e vigente ou comprovante de residência permanente do Canadá, EUA, Japão, Reino Unido, Irlanda do Norte ou países pertencentes ao Espaço Schengen, assim como membros da Aliança do Pacífico. Para emitir o documento, vai ser necessário desembolsar em torno de US$ 48 (aproximadamente R$ 248).