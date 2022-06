Britânicos lotam as ruas para celebrar os 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II

Evento começou com o tradicional desfile de aniversário da monarca e teve membros da realeza escondidos e holofotes em príncipe Charlie

EFE/EPA/TOLGA AKMEN Pessoas no shopping assistindo Sua Majestade, a Rainha e o Príncipe de Gales na sacada do Palácio de Buckingham, mostrada em uma tela grande durante as comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II



Começou nesta quinta-feira, 2, em Londres, as celebrações em comemoração aos 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II, única monarca a conseguir comemorar o Jubileu de Platina. Uma multidão tomou às ruas da cidade para participar dos eventos que começaram logo pela manhã com o tradicional desfile de aniversário com de cerca .500 militares, 400 músicos, 250 cavalos de 70 aviões da Força aérea, incluindo a patrulha acrobática Red Arrows, sobrevoando o palácio e uma segunda aparição da rainha, ao lado dos principais membros da família real – incluindo os três filhos pequenos de William e Catherine -, para saudar a multidão.

Organizado há 250 anos para celebrar o aniversário oficial do monarca britânico – mas cancelado em 2020 e 2021 devido à pandemia -, o desfile militar coincidiu com o início dos quatro dias de celebrações pelas sete décadas no trono de Elizabeth II, coroada com apenas 25 anos e que enfrenta problemas de saúde. “Espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi conquistado durante os últimos 70 anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo”, afirmou a rainha, de 96 anos, em uma mensagem divulgada antes dos festejos, que acontecem após vários escândalos na família real e do agravamento de seu estado de saúde.

Além da celebração pelo longo período de reinado de Elizabeth II, o evento também serviu para anunciar mais um passo do príncipe Charlie rumo a sucessão do trono. Aos 73 anos, o mais velho dos filhos da rainha é o primeiro e o segundo sucessor. Nos últimos meses ele até já representou a mãe em eventos oficias a qual ela não pode comparecer devido a problemas de saúde. O mais recente foi no simbólico “discurso do trono” na abertura oficial do Parlamento britânico. Na praça da Horse Guards Parade, perto de Downing Street, Charles inspecionou as tropas em nome da rainha, acompanhado por seu filho William, de 39 anos, e sua irmã Anne, de 71 anos. Os três estavam com uniforme de gala e os dois homens usavam o tradicional chapéu da Guarda Real.

Centenas de milhares de pessoas, isoladas por barreiras e vigiadas por policiais, se reuniram nos arredores do palácio com bandeiras, sacolas, balões e peças de roupas que tinham as cores do país. Ainda não há uma estimativa do número real de pessoas que estavam presentes, entretanto, era esperado mais de um bilhão, contando com os internautas de outros países. Os 70 anos de reinado de Elizabeth II foram celebrados em outras partes do mundo. O papa Francisco, por exemplo, a parabenizou e desejou para ela, sua família e seu povo unidade, prosperidade e paz. “Ao celebrar este ano o jubileu de platina, envio minhas cordiais saudações e meus melhores desejos”, afirma o telegrama, divulgado pelo Vaticano.

Para evitar polêmicas e tensões em um evento que pretende melhorar a imagem da monarquia, o príncipe Andrew, de 62 anos, que está afastado da vida pública por acusações de agressão sexual contra uma menor nos Estados Unidos, não apareceu na sacada do palácio. Segundo um porta-voz do Palácio de Buckingham, ele não vai participar de nenhuma celebração porque testou positivo para Covid-19. Também não participaram do momento especial o príncipe Harry e sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle, que viajaram a Londres para participar do jubileu. O casal se afastou da monarquia em 2020 e foi morar nos Estados Unidos. Eles criticaram a família real e chegaram a acusá-la de racismo.

Esse foi só primeiro de quatro dias de celebrações, que se encerram no domingo, 5. Desfile, missa de ação de graças, corridas de cavalos, um show de música pop e dezenas de milhares de piqueniques e refeições ao ar livre estão entre as atrações para os próximos dias. Contudo, hoje, no fim da tarde, mais de três mil sinais luminosos serão acesos todo Reino Unido, incluindo o Palácio de Buckingham e o Castelo de Windsor, a 40 km de Londres, onde a rainha mora.