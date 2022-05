Britney Spears tem aborto espontâneo e perde bebê: ‘É um momento devastador’

Cantora fez o anúncio por meio de um comunicado em sua rede social e agradeceu aos fãs pelo apoio, mas solicitou privacidade

Reprodução/Instagram/britneyspears/11.01.2022 Cantora Britney Spears anunciou no dia 11/04 que estava esperando o primeiro filho com o noivo, o ator Sam Asghari



A cantora Britney Spears informou neste sábado, 14, por meio de seu Instagram, que sofreu um aborto espontâneo e acabou perdendo o bebê que esperava com o noivo, o ator Sam Asghari. Em comunicado, ela declarou que “esse é um momento devastador para qualquer pai. […] Somos gratos por todo o seu apoio. Nós pedimos gentilmente por privacidade durante esse momento difícil”. Ela estava no início da gestação. Faz um pouco mais de um mês que ela anunciou para o público que estava grávida. Na nota, postada nos story, a cantora fez um breve depoimento: “É com profunda tristeza que nós anunciamos que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Isso é devastador para quaisquer pais. Talvez nós devêssemos ter esperado para anunciar mais adiante, mas nós estávamos muito animados para compartilhar a boa notícia. Nosso amor um pelo outro é a nossa força. Nós continuaremos tentando aumentar nossa linda família. Nós agradecemos a todos pelo apoio. Gentilmente pedimos privacidade durante esse momento difícil.”