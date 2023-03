Buldogue francês assume posto de cão mais popular dos EUA; veja Top 5

Em dez anos, número de buldogues registrados cresceu 1000%, de acordo com a American Kennel Club

Reprodução/ pixabay @Uschi_Du Buldogue francês saiu do segundo lugar no ranking em 2021 para o topo em 2022



Após 31 anos de reinado, o labrador foi destronado nesta quarta-feira, 15, pelo buldogue francês como o cachorro mais popular dos Estados Unidos. É a primeira vez que o buldogue francês sobe ao topo do ranking de popularidade realizado anualmente pelo American Kennel Club (AKC), organização de defesa dos cães de pura raça fundada em 1884. A lista de vencedores para o ano de 2022, apresentada em comunicado, coloca o buldogue francês à frente do labrador retriever, justamente o inverso das posições das duas raças no ano anterior. Atrás deles, as raças preferidas foram o golden retriever, o pastor alemão e o poodle. Subindo do 14º lugar em 2012 para o topo do ranking dez anos depois, “o buldogue francês viu sua popularidade crescer ao longo dos anos e por um bom motivo: eles são brincalhões, versáteis, leais e sociáveis”, afirmou Gina DiNardo, presidente da organização. O ranking de popularidade estabelecido anualmente pelo AKC é baseado no número de cães registrados para cada raça de cachorro. Em 10 anos, o número de buldogues franceses registrados cresceu 1.000%. Os buldogues franceses, como seus primos ingleses e pugs, têm focinhos curtos, o que pode levar a problemas respiratórios e outras complicações de saúde.

Top 5 raças de cachorros mais populares nos Estados Unidos

Buldogue francês Labrador retriever Golden retriever Pastor Alemão Poodle

*Com informações da AFP