Buraco negro ‘adormecido’ é detectado fora da Via Láctea

Fenômeno, descoberto por cientistas, é considerado um dos mais extraordinários da astronomia

ESO/L.Calçada Impressão divulgada pelo Observatório Europeu mostra o sistema binário, composto por um buraco negro e uma estrela



Especialistas de entidades internacionais detectaram recentemente um buraco negro “adormecido” fora da Via Láctea. De acordo com cientistas, o fenômeno está localizado na Grande Nuvem de Magalhães e é considerado um dos mais extraordinários da astronomia. Após seis anos de estudos, por meio do Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul (ESO), o Observatório Nacional explicou que este é o “primeiro buraco negro de massa estelar adormecido a ser detectado fora de nossa galáxia”. O órgão trata o caso como especial pelo fato de que o buraco negro não recebe matéria de uma estrela companheira. O buraco negro e a estrela formam um sistema binário. O encontro do buraco negro ocorreu depois que uma equipe de cientistas observaram quase mil estrelas massivas na região da Nebulosa da Tarântula, localizada na Grande Nuvem de Magalhães, na busca por alguma que tivesse um buraco negro como companheiro.