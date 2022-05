Bush falha e critica invasão ao Iraque que ele mesmo ordenou ao condenar guerra na Ucrânia

Ex-presidente dos Estados Unidos estava criticando o sistema da Rússia e o presidente Vladimir Putin quando a gafe aconteceu

Reprodução/Twitter/BNONews George Bush participa de evento do instituto Bush Center e fala sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia



O Ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, cometeu uma gafe nesta quinta-feira, 19, ao falar sobre a invasão russa à Ucrânia. Ao se referir ao conflito que acontece no Leste Europeu, ele acabou criticando a invasão no Iraque que ele mesmo ordenou. “O resultado…é a decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal no Iraque”, declarou o ex-presidente republicano, que se deu conta do erro logo depois e fez a correção. “Digo, na Ucrânia“. Bush participava de um evento realizado pelo Bush Center, um instituto para formação de líderes no Texas, e estava criticando o sistema da Rússia e o presidente Vladimir Putin quando cometeu o erro. Após o ocorrido, ele deu risada e culpou a idade pela gafe cometida. Em 2003, quando estava à frente dos EUA, Bush ordenou a invasão ao Iraque argumentando que o país produzia armas de destruição em massa, o que nunca foi comprovado.