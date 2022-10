Caça supersônico cai em prédio residencial e deixa quatro mortos na Rússia

Avião causou uma explosão que se expandiu por cerca de 2 mil metros quadrados

REUTERS/Stringer Caça militar russo caiu em um prédio residencial em Yeysk, no sul da Rússia



Um caça militar da Rússia caiu em um prédio residencial nesta segunda-feira, 17, e deixou quatro pessoas mortas no sul do país. O acidente aconteceu em Yeysk. De acordo com autoridades do Ministério da Defesa, até o momento não se sabe o motivo da queda da aeronave, que realizava um treinamento. No entanto, o avião caiu e causou uma explosão que se expandiu por cerca de 2 mil metros quadrados. Além dos mortos, outras seis pessoas estão desaparecidas, segundo informações da imprensa local. Yeysk é um balneário no sul da Rússia, às margens do Mar de Azov. O porto da cidade turística fica em frente a Mariupol, município ucraniano que foi atacado pelos russos e que atualmente é ocupado por forças de Moscou. A polícia vai investigar o caso para descobrir as causas da queda do avião. A suspeita é de que o o motor da aeronave tenha pegado fogo quando o piloto realizava uma manobra.