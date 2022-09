Cadarço passado, 2,5 cm de pasta e bilhetes: confira as manias excêntricas do rei Charles III

Hábitos estranhos do monarca tem viralizado nas redes sociais após sua série de ‘chiliques’ ao utilizar canetas

Martin Meissner / POOL / AFP Rei Charles III tem manias excêntricas que tem chamado atenção



O rei Charles III vem ganhando atenção nos últimos dias. E não é só pelo fato de ter assumido o trono britânico depois do falecimento de sua mãe, a rainha Elizabeth II. É porque ele é cheio de manias e seus hábitos, alguns um tanto incomuns, tem repercutido nas redes sociais. Desde sábado, 10, dois vídeos em que ele aparece brigando com uma caneta viralizaram e até uma tag foi erguida no Twitter para falar sobre o assunto. #PenGate estava sendo utilizada pelos internautas. Porém, não é só seu “ódio” por caneta que gera curiosidade, existem outras manias que foram reveladas por colaboradores que trabalharam com o monarca. Entre as informações está o fato dele ter transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC. Em um documentário denominado “Serving the Royals: Inside the Firm” (“Servindo a Realeza: Por Dentro da Firma”, em tradução do inglês), o ex-mordomo da princesa Diana, mãe de William e Harry, detalhou algumas esquisitices de Charles III, como: a necessidade de ter seu pijama e cadarços passados toda a manhã, tampa do assento sanitário estar sempre um uma posição específica, utilizar a mesma marca de papel higiênico e utilizar 2,5 cm de pasta de dente antes do uso, contudo, não é ele que coloca, é um camareiro.

Os hábitos estranhos do monarca também foram compartilhados por Tina Brown, uma jornalista que, em breve, lançará um livro falando sobre as manias excêntricas do rei Charles III, sendo uma delas, enviar móveis e itens de decoração para o local em que ele vai se hospedar. Em maio, quando visitou o Canadá, o monarca exigiu que fosse transportada uma cama ortopédica, assento inodoro e o único papel higiênico que usa. As manias também se estendem para a alimentação. O ex-chefe de cozinha da família real, Darren MCGrady, falou sobre as exigências para o café da manhã do rei. “As ordens eram colocar duas ameixas e um pouco de suco em um copo”. Segundo ele, uma vez enviou apenas uma ameixa e o rei mando chamá-lo para perguntar se tinha mais uma. O chefe do serviço gastronômico assentiu e enviou outra. Outro hábito de Charles III é se comunicar por meio de bilhetes escritos a mão, já que ele não é fã de tecnologia e em toda refeição comer ovo.